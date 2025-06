“Un tema legal en España, se me acusaba de haber arreglado el resultado de un partido, mis jugadores y yo y estábamos en proceso, venía un juicio y los japoneses no quisieron esperar el juicio.

JAVIER AGUIRRE MANTIENE SU RAYA DE LAS REDES SOCIALES Y LA PRENSA

“Es verdad que de los que me interesan, líderes de opinión, gente calificada me interesa, respeto ese trabajo, tan lo respeto que tengo a uno de mi familia dentro. El desorden no me da, no me gusta esas de banqueta.