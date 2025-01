Al no tratarse de una Fecha FIFA en la que los clubes se vieran obligados a ceder a los jugadores convocados, no hubo un acuerdo específico sobre la disponibilidad de jugadores para el Vasco como tampoco una obligación moral por parte de los equipos de Liga MX.

“No estaba especificado, sí me tiene molesto el hecho de que no esté especificado en qué consiste el apoyo, eso no decía el acuerdo, los clubes no tenían ninguna obligación, salvo moral, de prestarte o no jugadores.