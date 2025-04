Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, habló en entrevista con el podcast “Orgullosamente tercos” de Fernando Landeros, acerca de la ilusión que le ocasiona participar con el equipo nacional en un Mundial y que éste sea en casa, en el colosal Estadio Azteca.

‘Vasco’ Aguirre dirigirá por tercera ocasión a México en una Copa del Mundo, admitió que en el de Corea-Japón 2002 falló al momento de enfrentar y quedar eliminado ante Estados Unidos en los Octavos de Final al grado que debió autoexiliarse.

“Es una ilusión tremenda que con seis años me sigan considerando. Soy un privilegiado, es en mi paÍs el Mundial. No he tenido en 50 años mejor emoción en mi vida que oir mi Himno Nacional en el Estadio Azteca y en un Mundial.

“ Me emociona eso y me imagino eso, en la banca con el Himno Nacional en el Estadio Azteca a reventar. Hijo de la mañana soy un privilegiado, doy gracias a Dios todos los méndigos días que me ha mantenido sano”, indicó ‘Vasco’ Aguirre a ‘Chobi’ Landeros.

“En el 2002 me autoexilié, de Corea me fui a Madrid, ya no volví, de tal tamaño la fregadera que me eché ante los gringos, ni pasé por México. Tengo claro el costo que hay que pagar, el autoexilio, iba a ser un sin vivir en mi país los próximos meses, me duele decirlo, pero es la verdad”, indicó el estratega del combinado tricolor.

JAVIER AGUIRRE DIJO DE MANERA FRONTAL A ESTE JUGADOR QUE NO CONTABA CON ÉL

El estratega de la Selección Mexicana, campeón en la pasada Concacaf Nations League, confesó que pese a ser malas noticias, una parte de su personalidad es ser frontal con sus jugadores, así sean malas noticias como la que notificó a un elemento al decirle que no contaba con él.

“Es difícil decir en la prensa lo que verdaderamente tienes dentro, mandar a la goma a quien tienes que hacerlo. Eso ha sido algo que me ha caracterizado, me ha definido y le ha gustado los jugadores.

“De mí pueden decir 20 mil cosas, pero que dije una mentira o que se enteraron por terceros lo que pensaba, eso no. Por muy mala que sea la noticia voy a dar la cara. ‘No entras en los planes el año que viene, sé que eres el capitán del equipo, la figura, el vestidor, pero no te quiero en el vestidor el año que viene’, se lo dije a un jugador.

“¿Por qué? Por incompatibilidad de carácteres, nada más y nada menos, ya está. Lo entendió, me lo agradeció, nos hemos encontrado en el camino y me dice: ‘muchas gracias porque nadie me quería decir la verdad’” contó Javier Aguirre.

En Tricolor al día, Gibrán Araige y Andrés Vaca dedujeron que ese jugador al que el ‘Vasco’ Aguirre confesó que no contaba con él pudiera tratarse de Henry Martín, capitán y delantero de las Águilas del América, pero sin que esto sea aún confirmado.