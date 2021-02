Jaime Lozano , entrenador de la Selección Mexicana Sub-23 , señaló que no ve a Alexis Vega lo suficientemente comprometido con el proyecto que él encabeza y que buscará ganar el boleto a los J uegos Olímpicos Tokyo 2020 , por lo que ha decidido no llamarlo para el siguiente microciclo del equipo.

El jugador de Chivas declaró el pasado 20 de enero que prefería no recibir la convocatoria , al respecto, el estratega compartió su opinión:

"Con Alexis ya hablé, tuvimos una llamada telefónica, creo que no fueron lo mejor pensadas sus declaraciones, sabemos que es muy importante su club pero también las alegrías que le puede dar la selección y lo entiendo, que se ha lastimado 2 veces; le hice sentir lo que yo pensaba y es muy probable que Alexis no esté en este primer ciclo porque necesitamos jugadores seguros y convencidos de que no van a lastimarse y segundo de que la selección es todo", dijo en entrevista con la cadena radiofónica W Radio.