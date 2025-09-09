México vs. Corea del Sur es el segundo partido de los dirigidos por Javier Aguirre en la Fecha FIFA de septiembre como parte de la preparación del equipo mexicano hacia el Mundial 2026 del cual será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.

La Selección Mexicana viene de enfrentar a Japón yantes la última selección asiática que enfrentó fue Uzbekistán, también de carácter amistoso en septiembre de 2023 y con la que empató 3-3.

HORARIO Y DÓNDE VER EL AMISTOSO MÉXICO VS. COREA DEL SUR RUMBO AL MUNDIAL 2026

La Selección Mexicana se enfrentó ante Corea del Sur en 2020 y ganó 3-2 en el Stadion Wiener Neustadt de Austria y lo hizo con goles de Raúl Jiménez, Uriel Antuna y Carlos Salcedo.

Después de este compromiso, los dirigidos por Javier Aguirre se medirán a Colombia y Ecuador en octubre próximo también dentro de la Fecha FIFA y hacia la Copa del Mundo de la FIFA 2026.



