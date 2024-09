“Tantas cargas que has tenido en los partidos, se sufren de lesiones que no veíamos, es lamentable, sí, pero debemos mirar hacia adelante, no podemos quedarnos pensando en los que se han lesionado, en lo que han sufrido algo, los podemos apoyar desde donde nos toque, pero va a venir otro delantero ahora, no sabemos quién, pero tenemos que darle esa confianza, ese soporte al que vaya a venir”.