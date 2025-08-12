¡Hasta del Barcelona! Las 'joyas' que pueden integrar a la Selección Mexicana

Video ¡Joyas! Selección Mexicana se puede alimentar de gigantes de Europa y Sudamérica

La Selección Mexicana lleva a cabo un fuerte proceso para reclutar potenciales jugadores que puedan integrar de primera instancia al Tri en sus categorías menores y el esfuerzo ha rendido frutos en dos joyas de Europa y Sudamérica, según Francisco Arredondo, reportero de TUDN.

Andrés Lillini, responsable de las categorías inferiores en la Selección Mexicana, reveló que hay dos elementos que prometen cosas interesantes a futuro dentro del Tri, uno de ellos está en las inferiores de un club legendario y titánico como el Barcelona.

Se trata de Robert Oliveras, de 14 años y quien milita en el Cadetes B del Barcelona, hijo de madre mexicana y padre catalán. La Selección de España lo convocó a la Sub 14 lo convocó, pero optó por la Sub-15 de México.

"Hoy está con nosotros, esperemos seguir convenciéndolo, es algo más de lo que sumamos, para que aquel mexicano que juegue bien juegue para nosotros", dijo Lillini.

En Sudamérica, en el equipo actualmente campeón de la Copa Libertadores, la Selección Mexicana tiene también como prospecto a Jonathan, un juvenil Sub-18 en el conjunto carioca.

Él nació en México, justo cuando sus padres se encontraban de estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).