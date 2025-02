Santiago Gimenez, Raúl Jiménez y Henry Martín pasan por un gran momento en sus repectivos clubes, pero el gran nivel de los tres delanteros no soluciona otros problemas que tiene la Selección Mexicana .

Según David Faitelson, tener “dos delanteros jugando al máximo nivel posible y otro que es base en el tricampeón de la liga doméstica, no garantizan que los resultados del conjunto nacional cambien a partir del mes de marzo, cuando se juegue la final de la Nations League de la Concacaf ”.

Sin embargo, el analista de TUDN advierte que los problemas del Tri “parecen estar en otro sitio de la cancha, en quienes generarán las opciones de gol de las cuales se van a beneficiar esos delanteros. Es un poco más atrás, donde están las dudas, en una zona de creación de gestación del juego donde los nombres que tenemos no han terminado por exponer sus mejores condiciones”, señaló.

“Orbelín Pineda, (‘Piojo’)Alvarado, Charlie (Rodríguez), (Julián) Quiñones, Alexis (Vega), (Luis) Romo, (Sebastián) Córdova, (Diego) Lainez y otros muchos más que se han acumulado y que no han podido imponer su mejor nivel en la Selección Mexicana. Los problemas, las carencias de Aguirre siguen siendo más poderosas que las soluciones que ofrecen el Gimenez del Milán, el Jiménez del Fulham y el capitán del América ”, agregó el analista de TUDN.

Failteson recuerda que el Tri ya vivió algo similar en el pasado

“No empecemos a tejer fino. La Selección Mexicana no ha resuelto nada todavía. Tiene una gran ventaja al contar con esos futbolistas, pero yo recuerdo que en camino al Mundial del 2018 se hablaba y se veneraba sobre el tridente mágico, infernal con el que contaría Juan Carlos Osorio: ‘Tecatito’ (Corona) de un lado, ‘Chucky’ (Lozano) del otro y ‘Chicharito’ Hernández en medio, ¿y al final qué pasó? No pasó nada ”, recordó.

“Me gusta lo de Santi. Es fantástico. Lástima que cuando venga a la selección no pueda traer consigo a Rafael Leao, a Christian Pulisic, a Joao Félix, a Walker, a Theo Hernández y a Alex Jiménez. No, no vendrán con él. Como tampoco venían con Hugo Sánchez en los 80’s los jugadores del Real Madrid que lo rodeaban. Las ausencias, los miedos de México siguen siendo los mismos: jugar al futbol, generar futbol para que así Santi, Raúl y Henry metan la pelota en la portería contraria”, concluyó.