El futbol mexicano copia mal a Estados Unidos

"Si estaba bien hace 30 años copiar el sistema de playoffs, pero no había ni futbol, cuando llegué a México en el 93' todavía no estaba la MLS, los playoffs estaban por el beisbol, el futbol americano, yo preguntaba, pero no los conocía, después empezaron a copiar otras cosas que no va, faltó un día copiar los shootouts y listo. A lo que voy es que se copió demasiado y México perdió un poco de esencia".