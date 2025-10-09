Ante el buen paso de la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20 donde están por enfrentar a Argentina, Andrés Lillini, Director de Selecciones Juveniles, destacó los beneficios de la Ley de Menores.

"La verdad es que los que más han terminado jugando es la generación Sub-20 y los jugadores que han puesto los equipos ha sido porque son muy buenos y muchos de ellos han terminado jugando Liguillas, que no necesitaban minutos, finales, que no necesitaban minutos, entonces, la Ley del Menor les abrió la puerta a mostrarse".

El directivo del Tricolor dejó ver la experiencia que deja a un jugador juvenil poder desenvolverse en la Primera División, con los respectivos beneficios que acarrea al combinado nacional.

"Algunos han podido sostener en sus equipos un periodo bueno, pero hoy nosotros cosechamos, principalmente en el partido de anoche vs. Chile, se vio que los chicos que han jugado cosas importantes en Primera División resuelven situaciones en este tipo de partidos, lo que se aprende en Primera División los hace crecer".

Andrés Lillini, incluso, enumeró algunos de los puntos positivos que se llevan los jugadores juveniles al convivir con el equipo y jugadores del primer equipo.

" El manejo de situaciones en partidos muy complicados, lo que aprende en Primera División, difícilmente lo aprende en Fuerzas Básicas, son situaciones únicas como estadios, gente en contra, manejo del estrés, saber en situaciones críticas qué hacer con el balón, eso es la ganancia que tiene Selecciones Nacionales de los clubes que ponen a los chicos en Primera División desde temprana edad".

REGLA DE MENORES IMPULSA EL ÉXITO DE SELECCIÓN MEXICANA SUB-20

La Selección Nacional de México Sub-20 continúa su participación en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025, donde este sábado enfrentará a Argentina en los Cuartos de Final.

El desempeño del representativo nacional se ha visto fortalecido gracias al proceso formativo que impulsa la LIGA BBVA MX con la regla de menores, implementada en 2024 para garantizar la participación de jóvenes futbolistas en el máximo circuito.

Los resultados son claros: los 21 jugadores convocados acumulan 28,024 minutos en la LIGA MX, un 324% más que en la última Selección Sub-20 mundialista de 2019, que apenas sumaba 6,611 minutos en LIGA MX al inicio del torneo.

Hoy, 19 de los 21 jugadores convocados ya han debutado en la LIGA MX, y tres de ellos (Mora, Montiel y Vargas) incluso han tenido participación en la Selección Mayor, lo que refleja el impacto positivo de esta política en el desarrollo integral de los futbolistas.

Además, del total de minutos de juego registrados por la convocatoria, el 86% corresponde a la etapa posterior a la implementación de la regla de menores, lo que confirma que este mecanismo ha permitido acelerar la experiencia y maduración de los jóvenes en el máximo circuito.

Al respecto, Andrés Lillini, Director Director Deportivo de Selecciones Nacionales Juveniles, comentó que los jóvenes futbolistas han aprovechado la regla para empezar a mostrar su talento:

“Esta regla les abrió la puerta y algunos han podido sostener en sus equipos un buen periodo. La regla abarcaba cuatro edades, pero los que más han terminado jugando son los 2005, esta categoría de la Sub 20, y los clubes los han puesto porqué son muy buenos, incluso hay chicos que han jugado liguillas, han jugado finales, instancias en las que no necesitaban sumar minutos”.

El entorno diario de los hoy seleccionados ha hecho que maduren futbolísticamente:

“Nosotros cosechamos eso, en el partido ante Chile, se vio que esos chicos resuelven partidos. Lo que se aprende en primera división, el entrenar con jugadores de buen nivel, tener un técnico de mucha jerarquía, el enfrentarse a escenarios complicados, enfrentarse a rivales de muy buen nivel como los tiene la LIGA MX”.

Con estas iniciativas, la Federación Mexicana de Futbol y la LIGA BBVA MX refrendan su compromiso de aportar a las Selecciones Nacionales futbolistas jóvenes con mayor preparación competitiva, en beneficio del futuro del balompié mexicano.