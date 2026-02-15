Mundial 2026 Manuel Neuer no pudo terminar el encuentro entre el Bayern Múnich y el Werder Bremen El portero de la Selección Alemania podría quedar fuera de la siguiente Fecha FIFA con su selección.

El arquero y capitán de la Selección de Alemania, Manuel Neuer se lesionó el pasado sábado en la victoria del Bayern Múnich sobre el Werder Bremen, lo cual prendió las alarmas en el cuadro nacional.

A meses de que inicie la Copa del Mundo 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, el arquero teutón estará de baja por varias semanas.

“El FC Bayern de Múnich tendrá que prescindir de su capitán por el momento: Manuel Neuer sufrió una rotura muscular en la pantorrilla izquierda durante el partido de ayer de la Bundesliga. Este fue el resultado de un exhaustivo examen realizado por el departamento médico del FC Bayern”, se lee en el comunicado del club bávaro.

Manuel Neuer se lesionó en el primer tiempo del encuentro de la Jornada 22 de la Bundesliga, ya no salió al campo de juego para el complemento.

Los juegos que se perderá el guardameta con el Bayern Múnich serán contra el Eintracht Frankfurt, ante el Borussia Dortmund y frente al Monchengaldbach.

Si la lesión se extendiera, podría perderse los juegos de la Fecha FIFA con Alemania, uno ante Suiza y otro contra Ghana, ambos duelos a finales del mes de marzo.