    Manchester United

    Manchester United llevará visores al Mundial Sub-20 por Gilberto Mora

    La joya mexicana da de qué hablar y el Mundial Sub-20 en Chile puede ser su pase para ir a un gigante de Europa.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video ¡Europa se rinde a Gil Mora! No solo el Madrid: otro gigante va al Sub-20 por él

    El Manchester United tiene previsto llevar visores a Chile para seguir de cerca a Gilberto Mora, jugador de la Selección Mexicana que disputará el Mundial Sub-20 en el país andino.

    Acorde con Graeme Bailey, especializado en fichajes en el Reino Unido, los 'Red Devils' buscan a Gilberto Mora y el Mundial Sub-20 en Chile 2025 puede ser la puerta que abra el futbol europeo a Gilberto Mora.

    PUBLICIDAD

    Eso sí, si el Manchester United pretende fichar al jugador de los Xolos de Tijuana, no la tendría fácil, ya que todo parece indicar, el Real Madrid también está en busca del jugador mexicano.

    Además de Gilberto Mora, los visores del Manchester United estarían interesados en observar también al portero nigeriano Ebeneezer Harcout.

    La Selección Mexicana Sub-20 se medirá a Brasil, Marruecos y España en la Fase de Grupos de Chile 2025.

    Más sobre Manchester United

    1:20
    ¡Europa se rinde a Gil Mora! No solo el Madrid: otro gigante va al Sub-20 por él

    ¡Europa se rinde a Gil Mora! No solo el Madrid: otro gigante va al Sub-20 por él

    1 min
    De medallista olímpico y campeón de Champions a condenado a prisión

    De medallista olímpico y campeón de Champions a condenado a prisión

    1 min
    Portero que eliminó al United está enfado pues es fan de los ‘Red Devils’

    Portero que eliminó al United está enfado pues es fan de los ‘Red Devils’

    1 min
    Luchador de WWE, que es fan de Pumas, se burla del Manchester United y el City

    Luchador de WWE, que es fan de Pumas, se burla del Manchester United y el City

    1:19
    Ten Hag afirma que CR7 “nunca fue un problema” en Manchester United

    Ten Hag afirma que CR7 “nunca fue un problema” en Manchester United

    Relacionados:
    Manchester United

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    PRI: Crónica del fin
    Gratis
    Premios Juventud 2025
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD