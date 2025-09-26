Video ¡Europa se rinde a Gil Mora! No solo el Madrid: otro gigante va al Sub-20 por él

El Manchester United tiene previsto llevar visores a Chile para seguir de cerca a Gilberto Mora, jugador de la Selección Mexicana que disputará el Mundial Sub-20 en el país andino.

Acorde con Graeme Bailey, especializado en fichajes en el Reino Unido, los 'Red Devils' buscan a Gilberto Mora y el Mundial Sub-20 en Chile 2025 puede ser la puerta que abra el futbol europeo a Gilberto Mora.

Eso sí, si el Manchester United pretende fichar al jugador de los Xolos de Tijuana, no la tendría fácil, ya que todo parece indicar, el Real Madrid también está en busca del jugador mexicano.

Además de Gilberto Mora, los visores del Manchester United estarían interesados en observar también al portero nigeriano Ebeneezer Harcout.