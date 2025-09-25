De medallista olímpico y campeón de Champions a condenado a prisión

Video ¡De medallista olímpico y ganador de Champions a estar condenado a prisión!

Anderson Luis de Abreu Oliveira, conocido en el fútbol como Anderson y recordado por su paso exitoso en el Manchester United, enfrenta una condena de prisión en Brasil tras incumplir con el pago de la manutención de su hijo.

El tribunal de familia de Porto Alegre ordenó que el excentrocampista deberá cubrir 165.000 euros correspondientes a deudas acumuladas hasta el 28 de julio. En caso de no hacerlo, cumplirá 30 días de cárcel en régimen cerrado, según una resolución emitida el 3 de septiembre y divulgada esta semana.

Ganador de cuatro títulos de la Premier League, la Chamopions League de 2008 y medallista olímpico de bronce con Brasil, Anderson fue considerado una de las grandes promesas de la era de Sir Alex Ferguson en Old Trafford. Sin embargo, su vida tras el retiro ha estado marcada por problemas financieros y procesos judiciales.

El juez aclaró que, si no hay cupo en los centros penitenciarios locales, podría acceder a un régimen semiabierto, con salidas diurnas para estudiar o realizar trabajo comunitario, pero con reclusión obligatoria por la noche.