    Tottenham Hotspur

    Luchador de WWE, que es fan de Pumas, se burla del Manchester United y el City

    Finn Balor aprovechó su visita a la ciudad de Manchester para mostrar su amor por el Tottenham.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video ¡Épico! Luchador de WWE y fan de Pumas se burla del United y el City

    Finn Balor, campeón de parejas de WWE y que ha mostrado su apoyo a Pumas, se burló de forma épica del Manchester United y del Manchester City en su última presentación en Inglaterra.

    Fue en un house show de la WWE en la ciudad de Manchester donde Finn Balor, en plena lucha, se puso la playera del Tottenham para burlarse de los fans de los Red Devils.

    PUBLICIDAD

    Además, el luchador sacó un cartel con la imagen del trofeo de la Europa League, título que en mayo pasado ganaron los Spurs sobre el United por marcador de 1-0.

    Por si no fuera poco, Finn Balor también tuvo para la afición del City al mostrar otro cartel que decía “y vencimos al Man City”, recordando el triunfo de 0-2 que logró el Tottenham el pasado sábado en la Premier League.

    “¡Cuando estés en Manchester, hazles saber que eres 100 por ciento COYS!”, publicó en Instagram el campeón de parejas de WWE junto a un video y las imágenes del momento.

    Un día antes, también en la gira de la WWE en Inglaterra, su compañero de equipo JD McDonagh provocó a la aficón del Newcastle con una playera del Liverpool con el dorsal de Alexander Isak, delantero sueco que es pretendido por los Reds.

    Finn Balor también es aficionado de Pumas

    Además de ser fan del Tottenham, el miembro de The Judgement Day es seguidor de Pumas gracias a su esposa, la periodista deportiva mexicana Verónica Rodríguez.

    Incluso, el luchador fue visto con la playera de Pumas en el partido ante Inter Miami de Leagues Cup hace unas semanas, mientras que en Triplemanía 33 hizo un “goya” de camino al ring.

    Video ¡Momento sublime! Luchador de WWE hace el “Goya” de Pumas

    Más sobre WWE

    1 min
    Logan Paul enloquece el Estadio de Wembley con épico festejo de WWE

    Logan Paul enloquece el Estadio de Wembley con épico festejo de WWE

    0:43
    ¡El futbolista más fuerte del mundo quiere ser luchador!

    ¡El futbolista más fuerte del mundo quiere ser luchador!

    Relacionados:
    Tottenham HotspurManchester UnitedPumas UNAMLucha Libre

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Consuelo
    Gratis
    Algo azul
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Camino a Arcadia
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD