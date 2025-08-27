Video ¡Épico! Luchador de WWE y fan de Pumas se burla del United y el City

Finn Balor, campeón de parejas de WWE y que ha mostrado su apoyo a Pumas, se burló de forma épica del Manchester United y del Manchester City en su última presentación en Inglaterra.

Fue en un house show de la WWE en la ciudad de Manchester donde Finn Balor, en plena lucha, se puso la playera del Tottenham para burlarse de los fans de los Red Devils.

Además, el luchador sacó un cartel con la imagen del trofeo de la Europa League, título que en mayo pasado ganaron los Spurs sobre el United por marcador de 1-0.

Por si no fuera poco, Finn Balor también tuvo para la afición del City al mostrar otro cartel que decía “y vencimos al Man City”, recordando el triunfo de 0-2 que logró el Tottenham el pasado sábado en la Premier League.

“¡Cuando estés en Manchester, hazles saber que eres 100 por ciento COYS!”, publicó en Instagram el campeón de parejas de WWE junto a un video y las imágenes del momento.

Un día antes, también en la gira de la WWE en Inglaterra, su compañero de equipo JD McDonagh provocó a la aficón del Newcastle con una playera del Liverpool con el dorsal de Alexander Isak, delantero sueco que es pretendido por los Reds.

Finn Balor también es aficionado de Pumas

Además de ser fan del Tottenham, el miembro de The Judgement Day es seguidor de Pumas gracias a su esposa, la periodista deportiva mexicana Verónica Rodríguez.

Incluso, el luchador fue visto con la playera de Pumas en el partido ante Inter Miami de Leagues Cup hace unas semanas, mientras que en Triplemanía 33 hizo un “goya” de camino al ring.