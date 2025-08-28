    Manchester United

    Portero que eliminó al United está enfado pues es fan de los ‘Red Devils’

    Christy Pym, portero del Grimsby Town, dio una inesperada declaración tras la histórica victoria de su equipo.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video Portero que eliminó al United confesó ser fan de los ‘Red Devils’

    El Grimsby Town dio la sorpresa en la Copa de la Liga (Carabao Cup) al dejar fuera al Manchester United en la segunda ronda, con una actuación destacada de su portero Christy Pym, quien después del partido confesó ser seguidor del equipo al que eliminó.

    Pym fue determinante para que los Mariners alcanzaran la tanda de penales, con varias intervenciones de mérito durante el tiempo reglamentario. Por si fuera poco, en la definición, detuvo el disparo de Matheus Cunha, que pudo haber sellado la clasificación de los ‘Red Devils’.

    PUBLICIDAD

    La verdad es que lo soy (fan del Unitded), así que estoy medio enfadado”, reconoció el guardameta sobre su afición por el United tras la sorprendente victoria. El duelo se resolvió cuando Bryan Mbeumo estrelló su tiro en el larguero, lo que selló el pase del club de League Two (Cuarta División).

    En entrevista con la BBC, Pym explicó que había estudiado a los ejecutores del United la noche anterior junto a su preparador de porteros.

    “Estuvimos como una hora, pero en la tanda estaban tirando hacia el lado contrario al que pensábamos. En el caso de Cunha, pensábamos que pararía, dudaría y lo tiraría a mi izquierda. Y es lo que pasó”, señaló.


    Más sobre Manchester United

    1 min
    Luchador de WWE, que es fan de Pumas, se burla del Manchester United y el City

    Luchador de WWE, que es fan de Pumas, se burla del Manchester United y el City

    1:19
    Ten Hag afirma que CR7 “nunca fue un problema” en Manchester United

    Ten Hag afirma que CR7 “nunca fue un problema” en Manchester United

    1 min
    Partidos de hoy 21 de mayo: Final UEFA Europa League y Semifinales W Champions Cup

    Partidos de hoy 21 de mayo: Final UEFA Europa League y Semifinales W Champions Cup

    1:16
    No es la primera: Estas han sido las Finales inglesas en Europa League

    No es la primera: Estas han sido las Finales inglesas en Europa League

    1:43
    ¡Final inglesa! Así puedes ver el Tottenham vs. Manchester United

    ¡Final inglesa! Así puedes ver el Tottenham vs. Manchester United

    Relacionados:
    Manchester UnitedChristy Pym

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Consuelo
    Gratis
    Algo azul
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Camino a Arcadia
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD