Portero que eliminó al United está enfado pues es fan de los ‘Red Devils’

El Grimsby Town dio la sorpresa en la Copa de la Liga (Carabao Cup) al dejar fuera al Manchester United en la segunda ronda, con una actuación destacada de su portero Christy Pym, quien después del partido confesó ser seguidor del equipo al que eliminó.

Pym fue determinante para que los Mariners alcanzaran la tanda de penales, con varias intervenciones de mérito durante el tiempo reglamentario. Por si fuera poco, en la definición, detuvo el disparo de Matheus Cunha, que pudo haber sellado la clasificación de los ‘Red Devils’.

“ La verdad es que lo soy (fan del Unitded), así que estoy medio enfadado”, reconoció el guardameta sobre su afición por el United tras la sorprendente victoria. El duelo se resolvió cuando Bryan Mbeumo estrelló su tiro en el larguero, lo que selló el pase del club de League Two (Cuarta División).

En entrevista con la BBC, Pym explicó que había estudiado a los ejecutores del United la noche anterior junto a su preparador de porteros.

“Estuvimos como una hora, pero en la tanda estaban tirando hacia el lado contrario al que pensábamos. En el caso de Cunha, pensábamos que pararía, dudaría y lo tiraría a mi izquierda. Y es lo que pasó”, señaló.