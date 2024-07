Lionel Messi demuestra 'su amor' por Tigres... documental lo prueba

"Me mandó un mensaje Leo Messi, que dice que le ganemos al Bayern, así no hacen el sextete", reveló Nahuel Guzmán a sus compañeros Guido Pizarro y André Pierre Gignac, a lo que el francés respondió con entusiasmo que, si Tigres lograba ganarle al conjunto alemán, eran capaces de jugar en Newells. Old Boys, club con el cual Messi inició su formación.