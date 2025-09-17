Video Martial llega a México para unirse a Rayados y deja mensajito a Gignac

Anthony Martial, jugador de los Rayados de Monterrey, vivió su primer día de entrenamiento con su nuevo equipo en la Liga MX después de que recién llegara a México.

A unas horas de aterrizar en la Sultana del Norte, el jugador francés se incorporó a su equipo y a las órdenes del director técnico Doménec Torrent de cara a su participación en el Apertura 2025 de la Liga MX.

De esta forma, Martial vivió su primer entrenamiento con la 'Pandilla', mientras que los jugadores lo recibieron con el típico 'pasillo' al que es el refuerzo 'bomba' de los norteños en el mercado veraniego que recién concluyó.

Martial entrenó al parejo bajo las órdenes del cuerpo técnico y después de mostrar un buen estado físico, aunque todo parece indicar que no será tomado en cuenta para enfrentar al América este fin de semana en la Liga MX, acorde con Diego Medina, reportero de TUDN.