Anthony Martial vivió así su primer entrenamiento con Monterrey
Ojo al estado del atacante francés quien vivió así su primer entrenamiento con los Rayados.
Anthony Martial, jugador de los Rayados de Monterrey, vivió su primer día de entrenamiento con su nuevo equipo en la Liga MX después de que recién llegara a México.
A unas horas de aterrizar en la Sultana del Norte, el jugador francés se incorporó a su equipo y a las órdenes del director técnico Doménec Torrent de cara a su participación en el Apertura 2025 de la Liga MX.
De esta forma, Martial vivió su primer entrenamiento con la 'Pandilla', mientras que los jugadores lo recibieron con el típico 'pasillo' al que es el refuerzo 'bomba' de los norteños en el mercado veraniego que recién concluyó.
Martial entrenó al parejo bajo las órdenes del cuerpo técnico y después de mostrar un buen estado físico, aunque todo parece indicar que no será tomado en cuenta para enfrentar al América este fin de semana en la Liga MX, acorde con Diego Medina, reportero de TUDN.
En Monterrey no se descarta que los Rayados puedan hacer un acto simbólico de presentación en el partido ante las Águilas, aunque Martial apunta a ser incluido en el equipo por primera vez en el partido ante los Diablos Rojos del Toluca.