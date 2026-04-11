Liga MX ¡Volvió el gol al Banorte! Patricio Salas hace historia en el Clásico Joven Después de casi dos años, el mítico estadio volvió a retumbar con el grito de gol

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video ¡El golazo de Pato Salas vs. Cruz Azul que enloquece al Estadio Banorte!

El grito de gol volvió a retumbar en el estadio Banorte después de casi más de dos años de la última anotación que se marcó en el mítico inmueble.

Fue al minuto 17 del partido entre América y Cruz Azul, cuando apareció Patricio Salas para anotar el 1-0 de las Águilas c on un tremendo cabezazo que venció a Andrés Gudiño.

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Para el ‘Pato’ Salas, esta anotación significó su primer gol en clásicos y será algo especial para el joven atacante del América, que ahora podrá presumir que anotó el primer gol en el e stadio Banorte tras su remodelación y el primero ante uno de los acérrimos rivales.

¿QUIÉN HABÍA ANOTADO EL ÚLTIMO GOL EN EL ESTADIO BANORTE?

La última anotación que se había marcado en el estadio Banorte s e dio el 26 de mayo del 2024 en la final del Clausura 2024 ente América y Cruz Azul.