¡Por fin! Víctor 'Pocho' Guzmán es refuerzo de Chivas para el Clausura 2023

Sin embargo, el fichaje de Víctor Guzmán tuvo que cancelarse y fue regresado al Pachuca debido a que salió positivo en exámenes antidoping. En los Tuzos no pudo jugar hasta siete meses después y tuvo un renacer en su carrera que le trajo como recompensa el título del Apertura 2022, aunque el futbol no fue justo y pese a que fue uno de los mejores mexicanos del 2022 quedó fuera del Mundial porque no le llenó el ojo de Gerardo ‘Tata’ Martino.