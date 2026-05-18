Liga MX Final Liga MX: Todas las Finales de Pumas en Liga del futbol mexicano Pumas jugará la Final número 15 de su historia, la tercera ante Cruz Azul, por el título del Clausura 2026.

Video ¿Cuántas Finales de Liga MX ha jugado Pumas?

Pumas se clasificó a su Final de Liga MX número 15 en la historia tras eliminar a Pachuca para enfrentar a Cruz Azul por el título del Torneo Clausura 2026.

De la mano de Efraín Juárez, el club de la UNAM buscará acabar con una sequía de 15 años para ganar la octava Liga MX de su historia el próximo domingo 24 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario.

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En la época de los torneos largos, Pumas fue subcampeón de la temporada 1967-68, pero no por perder una Final, sino porque quedó en el segundo lugar de la tabla por detrás de Toluca.

Ya con el formato de Finales, el conjunto auriazul disputó 14 de ellas con saldo de siete ganadas y siete perdidas.

Ante Cruz Azul, Pumas tiene un balance de una ganada y una perdida. En la temporada 1978-79, el cuadro de la UNAM cayó 2-0 ante La Máquina, pero dos años más tarde, en la 1980-81, se vengó y derrotó 4-2 a los cementeros en el marcador global.

El último título de Pumas fue en el Clausura 2011 cuando se impuso 3-2 en el global a Monarcas Morelia que tenía entre sus filas a Joel Huiqui, hoy entrenador de Cruz Azul.

Pumas sueña con levantar la octava en C.U. y empatar en títulos a León y Tigres que en la última década lo rebasaron en el palmarés de la Liga MX.

Todas las Finales de Pumas en Liga MX

Finales ganadas

*marcador global

1976-77: Pumas 1-0 Leones Negros

1980-81: Pumas 4-2 Cruz Azul

1990-91: Pumas 3-3 América (ganó por criterio de gol de visitante)

Clausura 2004: Pumas 1-1 Chivas (ganó en penales por 5-4)

Apertura 2004: Pumas 3-1 Monterrey

Clausura 2009: Pumas 3-2 Pachuca

Clausura 2011: Pumas 3-2 Morelia

Finales perdidas

*marcador global