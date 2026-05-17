Liga MX Conato de bronca entre Pumas y Pachuca calentó el cierre del partido de Vuelta Por suerte el momento no pasó a mayores, más allá de algunos empujes e insultos entrs los jugadores de ambos equipos.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Lamentable: La banca de Pachuca agrede a balonero de Pumas

El partido entre Pumas y Pachuca estuvo caliente de inicio a fin y , aunque tras el último pitazo los jugadores de ambos equipos se saludaron como buenos competidores, a lo largo del encuentro se presentaron algunos conatos de bronca.

En la parte final del encuentro de Vuelta de la Liguilla del Clausura 2026, justo cuando los Tuzos adelantaron filas en busca del gol que los metiera a la siguiente ronda, se presentó un momento de tensión cuando elementos de las bancas de Pumas y Pachuca se vaciaron.

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La situación se produjo porque uno de los chicos que trabaja como balonero aparentemente escondió el balón y no lo entregó rápido.

Los jugadores de Pachuca le arrebataron el esférico y el joven cayó al suelo cubriéndose la cabeza. Fue en ese momento cuando futbolistas de Pumas se percataron de lo sucedido e increparon a los rivales.

Realmente solo fue calentura del momento, ya que no pasó más allá de algunos empujones e insultos. Incluso, el balonero se incorporó sin problemas.

Aunque se temía que al final se produjera alguna gresca mayor, tras el silbatazo final del árbitro los Pumas festejaron, mientras que los Tuzos se dirigieron a su vestidor.