"Sí es un sueño personal que lo he comentado, pero al final de cuentas estoy en mi club, estoy concentrado en el club que sé que jugando bien aquí y en selección van a llegar ofertas de otros equipos. Hay que esperar ahorita estoy concentrado en mi club, concentrado con mi equipo mentalmente, porque al final de cuentas eso es lo que me da estar aquí en Chivas, sé que quedar campeón aquí también te abre una vitrina enorme afuera ahorita estoy concentrado aquí y no quiero pensar en nada más".