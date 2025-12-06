Antonio 'Turco' Mohamed explotó contra el arbitraje por el penal de Marcel Ruiz sobre Anthony Martial tras el dramático pase a la Final ante Monterrey.

Al ser cuestionado sobre por qué dejó que "el toro se le acercara demasiado", el Turco Mohamed no titubeó para cargar contra el arbitraje.

PUBLICIDAD

"También para que se acerque (el toro) le dieron un empujoncito, me parece, porque cómo va a cobrar penal si es falta del delantero, me parece increíble, el penal que cobró… nunca digo nada, pero eso es una parte psicológica del partido y después a puro centro se tuvo que sufrir, me parecía a mí que no era falta, ni cerca de ser falta.

"Son decisiones que toman los árbitros, a veces un poco condicionados en ese sentido porque Monterrey le mandó una carta el miércoles después del partido y todas esas cosas, espero que no sea por eso, que sean solo incidencias.

"Sí que hablo del arbitraje aún ganando porque me parece que fue una jugada que no es penal, la van a ver todos, el jugador le pega a Marcel en la espinilla, pero bueno, eso hace que el partido se modifique, obviamente que se sufre, pero la alegría es doble cuando se gana de esa manera sufriendo uno lo disfruta más.

TURCO ESPERA EL REGRESO DE ALEXIS VEGA EN LA FINAL

"De Alexis veremos cómo es su semana, a nosotros nos gustaría que esté, pero tampoco lo vamos a exponer a una lesión más grande, posiblemente si está es para la vuelta, vamos a esperar la evolución que tenga.