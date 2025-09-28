Video El ‘Turco’ Mohamed no se conforma y destapa nueva obsesión

Toluca recibió a Mazatlán y sin esforzarse al máximo se llevaron la victoria por marcador de 3-1, duelo correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX con lo que se mantendrán en la parte alta de la tabla.

En la conferencia de prensa pospartido, Antonio Mohamed habló sobre lo que viene para el club aceptó que tiene una nueva misión para el plantel, traer a Toluca el trofeo de la Campeones Cup, juego que disputarán ante el LA Galaxy.

“Nos preparamos para competir y ganar, es un trofeo que está en disputa y nosotros lo tenemos que ganar, nos preparamos para eso y lo vamos a jugar como una final, por eso descansamos gente hoy es uno de los objetivos del semestre”.

Sobre el triunfo de esta noche ante Mazatlán, que los colocó a punto del liderato, Mohamed todavía ve oportunidad de crecimiento y resaltó la capacidad del equipo a pesar de tener un hombre menos.

“En líneas generales hicimos un partido correcto, controlamos las acciones de principio a fin y a pesar de tener un hombre menos el equipo no tuvo recibió opciones en contra y fuimos capaces de hacer dos goles con un hombre menos, las sensaciones son positivas y vamos en crecimiento”.