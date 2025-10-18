El Estadio Nemesio Diez será escenario del choque entre el Toluca y el Querétaro en la jornada 13 de la Liga MX Apertura 2025, donde el cuador escarlata llega como líder del torneo con un punto de ventaja sobre el América.

En esta ocasión ambos equipos se enfrentarán en un partido crucial para sus aspiraciones de clasificación. Con una trayectoria destacada en el futbol mexicano, el Toluca ha mostrado un rendimiento sobresaliente en la liga, mientras que el Querétaro ha ido mejorando, pero sin ser constante en las victorias.

Quienes disfrutan la Liga MX tienen una cita obligada con este duelo. A lo largo de los años, tanto el Toluca como el Querétaro han protagonizado enfrentamientos memorables, lo que le da un atractivo especial a este partido.

Si te interesa conocer los detalles sobre dónde ver este encuentro y no perderte nada, sigue leyendo para obtener toda la información sobre la transmisión del partido.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO TOLUCA VS. QUERÉTARO DE LA JORNADA 13 DE LIGA MX

Toluca llega al partido con la moral alta tras haberse impuesto a León en su último encuentro, lo que les da confianza y los coloca en una buena posición para enfrentar a Querétaro.

Por su parte, el visitante Querétaro también se presenta en un buen momento, habiendo superado a Puebla, lo que les otorga un impulso necesario para buscar un resultado positivo en su visita al Estadio Nemesio Diez.

Cuándo es el Toluca vs. Querétaro: el juego es el sábado, 18 de octubre de 2025 en el Nemesio Diez.

A qué hora es el Toluca vs. Querétaro: el partido inicia en México a las 5:00PM; en Estados Unidos es a las 7:00PM tiempo del Este, 6:00PM tiempo del Centro y 4:00PM tiempo del Pacífico.

Dónde ver el Toluca vs. Querétaro: El evento estará disponible en los Estados Unidos a través de ViX.