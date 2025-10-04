    Querétaro

    Gallos le da la vuelta a Puebla con terrible choque de cabezas incluido

    Querétaro se impuso a La Franja en un duelo en el que Aldahir Pérez salió del campo en camilla.

    Por:
    TUDN.
    Video Resumen | Querétaro remonta y gana con autoridad 3-1 a Puebla

    Querétaro vino de atrás y le dio la vuelta a Puebla con un par de goles de Alí Ávila en un duelo en el que Aldahir Pérez y Ariel Gamarra sufrieron un terrible choque de cabezas y el primero dejó el campo tras aplicar el protocolo de conmociones.

    Además, La Franja aumentó su seguidilla de partidos sin victoria a nueve. No se alza con el triunfo desde el 25 de julio cuando vencieron a Santos el 25 de julio pasado.

    Aunque al frente de La Franja, Hernán Cristante únicamente ha estado desde el 22 de agosto.

    Por Puebla fue Ricardo Marín, a los 33 minutos, el autor del gol en un sólido cabezazo que Guillermo Allison no alcanzó. Por gallos, Ali Ávila primero empató a los 56 minutos y puso el de la diferencia a los 60, finalmente anotó Lucas Rodríguez a los 77.

    En el primer tiempo lapso, Allison tuvo un par de atajadas que evitaron que el marcador fuera inalcanzable.

    Ya en la segunda parte, el juego cambió de tono. Gallos, con mucho esfuerzo, buscó el partido y tuvo sus frutos.

    Antes de los goles de Gallos, Aldahir Pérez y Ariel Gamarra sufrieron un tremendo choque de cabezas y el de Gallos salió por conmoción y abandonó el terreno de juego en camilla.

    Luego vinieron los tantos del local en cascada ante un Puebla que no tuvo el futbol ni los arrestos para empatar.

    Fue un duelo en que el último y el penúltimo sitios del campeonato se enfrentaron. Salieron victoriosos los segundos y tomaron distancia de su rival con 11 puntos y Los de La Franja se quedaron con cinco unidades.

    Video ¡Choque de miedo! Gamarra impacta a Aldahir Pérez y se lo llevan en camilla

