    Club Tijuana

    Ni Gil Mora ni el campeón despiertan, pero Toluca sella pase a Cuartos en Liga MX

    Los Diablos Rojos, actuales campeones del futbol mexicano, sellan pase a Cuartos de Final, aunque dejan los goles para mejor ocasión.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video Resumen | Toluca se olvida de los goles, pero avanza a la Liguilla

    Tijuana y Toluca prometían uno de los partidos más atractivos de la semana en la fecha doble del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, pero a final de cuentas, acabaron por decepcionar en el Estadio Caliente.

    Marcador de 0-0 para caninos y Diablos Rojos quienes, a pesar de dejar los goles para mejor ocasión, consiguieron sellar matemáticamente su pase a los Cuartos de Final de la presente temporada y esta Liguilla estarán para defender su título.

    Sebastián Abreu y Antonio Mohamed se conocen muy bien, quizás demasiado, y apelaron a ganar el medio campo en un partido en el Estadio Caliente que tuvo sobrepoblación en ese sector de la cancha.

    A final de cuentas, el dinamismo de Gilberto Mora solamente dio destellos, pero controlados por Romero y Ruiz quienes tuvieron la encomienda de anular, más allá de poder generar ocasiones de gol.

    Ya en el segundo tempo, Toluca mostró más ganas por ir por el gol del gane, y se acercaron en los últimos minutos, incluso reclamando un penal, mismo que no fue concedido y los del 'Turco' simplemente se plantaron en un partido que dejó a Paulinho otra vez sin acción en vías de la recta final del certamen.

    Toluca volverá a casa el fin de semana, ya con boleto en manos a Cuartos de Final (y evitar así el Play-in) para recibir a Pachuca, pero ya con solo un punto de ventaja sobre América en la lucha por el liderato, mientras que Tijuana tendrá un duro rival en Tigres a domicilio en busca de lo que es el último boleto directo ala ronda de los mejores ocho.

