Video Resumen | Toluca se olvida de los goles, pero avanza a la Liguilla

Tijuana y Toluca prometían uno de los partidos más atractivos de la semana en la fecha doble del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, pero a final de cuentas, acabaron por decepcionar en el Estadio Caliente.

Marcador de 0-0 para caninos y Diablos Rojos quienes, a pesar de dejar los goles para mejor ocasión, consiguieron sellar matemáticamente su pase a los Cuartos de Final de la presente temporada y esta Liguilla estarán para defender su título.

PUBLICIDAD

Sebastián Abreu y Antonio Mohamed se conocen muy bien, quizás demasiado, y apelaron a ganar el medio campo en un partido en el Estadio Caliente que tuvo sobrepoblación en ese sector de la cancha.

A final de cuentas, el dinamismo de Gilberto Mora solamente dio destellos, pero controlados por Romero y Ruiz quienes tuvieron la encomienda de anular, más allá de poder generar ocasiones de gol.

Ya en el segundo tempo, Toluca mostró más ganas por ir por el gol del gane, y se acercaron en los últimos minutos, incluso reclamando un penal, mismo que no fue concedido y los del 'Turco' simplemente se plantaron en un partido que dejó a Paulinho otra vez sin acción en vías de la recta final del certamen.