Video Resumen | Pachuca no puede con Tigres y pierde en casa

Pachuca recibió a Tigres en la Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga MX, este encuentro se disputó en la cancha del Estadio Hidalgo, ambas escuadras tienen la necesidad de la victoria para mantenerse en los puestos de Liguilla directa.

El conjunto de la Universidad Autónoma de Nuevo León rompió una racha de no ganar en Pachuca, no lo hacían desde el 27 de septiembre del 2014.

Los Tuzos, un poco más abajo en la clasificación y siendo locales, fueron más insistentes en la zona ofensiva, pero los intentos no fueron certeros de cara al arco que defendía Nahuel Guzmán. Víctor ‘Pocho’ Guzmán fue el que tuvo las opciones más peligrosas.

Los felinos por su parte no tuvieron mucha llegada, uno o dos disparos que no generaron que Carlos Moreno se exigiera a fondo, el que hizo un jugadón que terminó con el tiro rosando el poste fue Ángel Correa, quien pasó entre dos y el punterazo no se logró colar a las redes.

El marcador no se podía abrir en el juego colectivo, pero sí lo hizo con una genialidad individual, esta llegó por parte de los Tigres, en un tiro libre cercano al área, Juan Brunetta le pegó con fuerza y colocación al poste del arquero y este no pudo reaccionar.

Pachuca no renunció al ataque y un error de la zona defensiva de los regiomontanos le dio la posibilidad a Robert Kenedy de emparejar los cartones, presionó a Joaquim Pereira, ganó el esférico, se hizo el espacio y definió.

No acababan de festejar los locales cuando les cayó el balde de agua fría, un trazo largo a Diego Lainez fue letal, el escurridizo jugador de los de la U de Nuevo León hizo la gambeta y sacó el derechazo para marcar el segundo gol de la noche.

Los chicos malos fueron Marco Farfán de Tigres que recibió la tarjeta roja de forma directa tras la falta sobre Kenedy y Eduardo Bauermann que se fue antes a las regaderas por doble tarjeta amarilla, casi al final Oussama Idrissi también se fue expulsado por los Tuzos de forma infantil.