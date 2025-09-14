    Toluca

    Toluca suma nuevo triunfo y deja al Puebla en el fondo de la tabla

    Los goles de Federico Pereira, Jesús Gallardo y Oswaldo Virgen le dieron el triunfo a los Diablos Rojos que suben al cuarto lugar del Apertura 2025.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video Resumen | Toluca sin problemas golea y gana casa frente al Puebla

    Toluca logró un trabajado triunfo por 3-1 este sábado sobre el Puebla, partido válido la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX

    El actual campeón del futbol mexicano comenzó de mejor manera el encuentro, pero su dominio no se veía reflejado en el marcador.

    Fue solamente hasta el minuto 30 cuando un centro al área de Alexis Vega fue rechazado de muy mala manera por Julio González, quien dejó el balón flotando y allí apareció el uruguayo Federico Pereira para empujar el balón y poner el 1-0.

    En la segunda parte, los pupilos de Antonio Mohamed fueron de menos más, pues el Puebla con el pasar de los minutos fue equilibrando el encuentro y estuvo muy cerca de lograr el empate.

    Sin embargo, a los 70 minutos, un buen pase de Jesús Angulo encontró a Jesús Gallardo. El defensor del Tri sacó un potente remate y metió el 2-0 por el palo de Julio González que nuevamente se vio comprometido.

    Pero el equipo de Hernán Cristante conseguiría el descuento a falta de cuatro minutos para acabar el compromiso luego de anotar un penal que superó con lo justo la línea de gol tras pegar en el travesaño.

    Nada duró la ilusión de La Franja, pues Oswaldo Virgen, que había ingredsado 10 minutos antes al juego, anotó el 3-1 definitivo con un disparo fuerte.

    Con esta victoria, el Toluca asciende en la tabla y ocupa en el cuarto lugar del Apertura 2025, mientras que el Puebla queda en el sótano con apenas cuatro unidades.

