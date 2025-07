Respecto a los rumores de una posible salida de las filas del campeón de Marcel Ruiz, el estratega aseguró que hasta el momento no existen ofertas por el mediocampista, quien busca irse a un equipo importante.

"Marcel no tiene nada concreto, él no tiene nada, el club no tiene nada y lo importante es que él quiere quedarse y quiere ir a un club importante, así que seguramente valorará que es lo mejor para él y después decidirá cuando llegue algo concreto".