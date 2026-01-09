    Liga MX

    Toluca viaja Monterrey con varias bajas en su juego de la Jornada 1

    Los Diablos Rojos no podrán contar con piezas claves para la primera fecha del Clausura 2026.

    Toluca aterrizó en tierras del norte para encarar su primer partido del Clausura 2026 de la Liga MX, duelo en el que iniciará la defensa de su Bicampeonato del Futbol Mexicano.

    Para este juego, Antonio Mohamed no podrá contar con las bajas ya conocidas de Juan Pablo Domínguez, Ronaldo Beltrán y Héctor Herrera, con lo que no contaban era que tendrían más ausencias, estas por descanso tras el Apertura 2025.

    Alexis Vega, Paulinho, Jesús Gallardo, Sebastián Córdova, Marcel Ruiz y Franco Romero no hicieron el viaje a Nuevo León para enfrenar a Rayados de Monterrey en el Gigante de Acero, nos informó nuestro reportero Vladimir García.

    De este modo, el Turco podrá probar a los refuerzos Jorge Price y Pavel Pérez, quienes son jugadores de ofensiva.

    Lo curioso o fuera de lo normal, fue que los aficionados de Rayados pidieron unirse para no hacerle pasillo a los actuales campeones, ya que todavía hay molestia tras la semifinal del Apertura 2025.

    El Monterrey vs. Toluca iniciará a las 9:05 pm en México; en Estados Unidos será a las 10:05 pm tiempo del Este y 7:05 pm tiempo del Pacífico.

    Video Así puedes ver el debut del campeón Toluca en el Clausura 2026
