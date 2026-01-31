    Tigres

    André-Pierre Gignac es expulsado por primera vez desde que llegó a la Liga MX

    El atacante francés se lleva su primera tarjeta roja en la Liga MX desde que llegó a jugar al futbol mexicano con los Tigres.

    Por:Erick Morales Baca
    Video ¡André Pierre Gignac encara a Adonai Escobedo y se lleva su primera tarjeta roja en Liga MX!

    Un hecho insólito e histórico sucedió en el encuentro de la Jornada 4 de la Liga MX, donde Tigres se metió al Nou Camp y derrotó 2-1 a León y no fue precisamente en cuanto a estadísticas, sino en torno al jugador más emblemático de los universitarios en los últimos años.

    Se trata de André-Pierre Gignac, quien esta vez no llamó la atención por su buena actuación o por haber aumentado, una vez más, su cuenta goleadora con los felinos y en el futbol mexicano, sino por un hecho de indisciplina en la cancha.

    Resulta que el francés, quien hasta el momento tenía un historial limpio, terminó su participación en el encuentro luego de ver la tarjeta roja, cartón que nunca había visto desde que juega en la Liga MX para los Tigres de la UANL desde junio de 2015.

    Pero la expulsión no fue en una roja directa, sino por acumulación de tarjetas amarilla, mismas que se ganó primero al 79', cuando tenía 18 minutos en la cancha, por reclamaciones al silbante Adonai Escobedo y más tarde, al 97', por un codazo sobre Rodrigo Echeverría.

    La expulsión de Gignac provocó la ira del francés, quien nuevamente se fue a reclamarle arteramente al árbitro con tanta euforia, que sus mismos compañeros trataron de detenerlo, lo que más adelante provocó pequeñas riñas entre jugadores de Tigres y León, donde incluso Lainez se llevó un golope de Cambindo.

    Finalmente André-Pierre Gignac terminó por acatar las indicaciones del colegiado y se encaminó a los vestidores, no si ante hacerle algunas señas a algunos aficionados, donde solamente estuvo algunos minutos, puesto que en cuanto acabó el partido regresó a la cancha, ya con mejor humor tras la victoria e incluso se despidió de algunos jugadores del León.

