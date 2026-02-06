    América

    Los equipos de la Liga MX donde brillaron más africanos

    No han sido muchos los jugadores de ese continente en llegar a México, pero tienen una representación bastante significativa.

    Por:
    Omar Carrillo
    No son una legión en el futbol mexicano como la brasileña o la argentina, pero los jugadores de África han llegado y han enseñado su calidad. Casi siempre con una mezcla entre poder físico, agilidad y contundencia.

    Sin lugar a dudas, el conjunto dónde más brillaron y donde han sido más recordados son el América de Leo Beenhakker
    en la campaña 1994-95.

    La presencia de un par de ellos, Francois Oman Biyik, de Camerún, y Kalusha Bwalya, de Zambia, fueron suficientes para llamarlos ' las abejas africanas'.

    Biyik fue aquel jugador del único gol de su selección en el juego inagural de Italia 90 ante Argentina.

    Un brincó descomunal para un gol y una victoria igual de grandes. Con ese cartel llegó a México y se ganó el corazón de propios y extraños con cosas como marcar en 11 partidos de manera consecutiva.

    Su mejor aliado fue Kalusha Bwalya, poderoso y entregado jugador. Ambos hicieron las delicias de propios, y extraños en el conjunto de Coapa.

    Hubo un tercer futbolista africano en América en esos días que en realidad es de pocos recuerdos, el también camerunés Jean Claude Pagal que participó apenas un puñado de partidos.

    Otro equipo mexicano que ha contado con varios jugadores africanos es el Atlante. Por su puesto, encabezado por Alain N'Kong, que fue campeón con el Atlante en el Apertura 2007.

    Alex Owhofasa, de Nigeria, y Valmiro Lopes, de Cabo Verde, también jugaron con los Potros. El primero solo en un par de partidos en la campaña 95-96, mientras el segundo tampoco participó mucho con el equipo en el 2012 .

