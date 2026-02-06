    FC Juárez

    Futbolistas que llegaron de La Masía al futbol mexicano

    Con la contratación de 'Monchu' con FC Juárez recordamos a un grupo de jugadores que pasaron por el futbol base del club catalán.

    Por:
    Omar Carrillo
    Video Jugadores que llegaron de La Masía a la Liga MX


    No es que sea una tradición, pero sí existe un nutrido grupo de jugadores que pasaron por el futbol base del FC Barcelona y luego llegaron al futbol mexicano. Y aquí recordamos a algunos de los más destacados.

    Ramón Rodríguez 'Monchu', aunque su cantera fue el Mallorca sí pasó por La Masía. Arribó de la mano del FC Juárez para el Clausura 2026.

    Recientemente, podemos recordar a Víctor Vázquez que tuvo una larga carrera tras su paso por el Barca. En el 2015 llegó a Cruz Azul.

    Marc Crosas es otro caso. Tras cuatro años años en las inferiores del club catalán, llegó al primer equipo. En el 2012 se contrató con Santos Laguna, también jugó en Leones Negros, Cruz Azul y Tampico Madero.

    Jonathan y Giovani Dos Santos estuvieron en las fuerzas básicas del Monterrey y luego en La Masía. Llegaron al primer equipo antes de llegar al América.

    Luis García Sanz inició en el Barcelona B y tras varias campañas en distintos cuadros del mundo recaló en Puebla y Pumas de la Liga MX.

    Santiago Fernández, delantero mexicano, canterano del América estuvo un tiempo en el futbol base del Barcelona antes de regresar a México y jugar con las Águilas, Zacatepec, Toluca y Puebla,

    Por supuesto, el más celebre de todos es Pep Guardiola que tras años en el conjunto español y un gran paso por el futbol mundial se retiró en Dorados de Sinaloa.

    Otros jugadores que jugaron en Barcelona y México.

    Desde la década de los años 30 del siglo pasado, un nutrido grupo de jugadores que ha militado en el FC Barcelona ha llegado para jugar en el futbol mexicano.

    Por ejemplo, en 1937 tras una gira por México y Estados Unidos varios futbolistas azulgrana se quedaron a radicar y a jugar en México por la Guerra Civil en España.

    Martín Vantolrá, Urquiaga, Iborra, Pedrol, Gual, Fernando ‘Gavilán’ García y Tache, que en realidad era sevillista y que previo al viaje apareció en en la Ciudad Condal y lo incorporaron a la gira, se quedaron. Munllonch se unió más tarde.

    La mayoría de ellos nutrió a los clubes España y Asturias en los siguientes años.

    Otros jugadores que pasaron por el FC Barcelona y jugaron en México son Ronaldinho con Querétaro, José María Bakero con Veracruz, el propio Rafael Márquez con León, Bern Schuster con Pumas y Raúl Amarilla con América.

