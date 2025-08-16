Tigres vs. América: ¿Cuándo se juega el partido de Jornada 5 de Liga MX?

La Jornada 5 del Apertura 2025 de Liga MX alista uno de los partidos más esperados y parejos del torneo hasta el momento cuando Tigres enfrente al América.

La cita es el sábado 16 de agosto y el partido se disputará en la cancha del Estadio Universitario, también conocido como El Volcán, que suele ser un dolor de cabeza para cualquier equipo visitante, pero en especial para las Águilas, cuya rivalidad con Tigres data ya de algunos años.

Si te encuentras en México podrás ver el partido EN VIVO por TV Azteca; si estás en Estados Unidos podrás sintonizarlo por Fox Deportes.

Se trata de uno de los partidos más parejos y con más expectativas, ya que tanto el equipo de Guido Pizarro como el de André Jardine se mantienen invictos en el arranque del Apertura 2025.

Sin embargo, los regios suman puras victorias, mientras que el tricampeón dos empates y dos aciertos. Pese a mantenerse en el tercer lugar general, América terminó abucheado en su más reciente partido en casa y llegará presionado para no solo llevarse los tres puntos, sino complacer a sus seguidores con un futbol vistoso.