'Piojo' Herrera tras ser goleado por Atlas: "Tuvimos cinco veces el 2-1"

“La verdad es que no tuvimos la suerte de anotar porque tuvimos cinco veces el 2-1 pero no la metimos, son circunstancias que pasan. Tenemos que apostar a atacar, no conocemos otra forma, la tuvimos y no la metimos, así se marca en el futbol. Hay que salir a matar el sábado, no hay vuelta de hoja”, sentenció el Piojo en rueda de prensa tras el duelo en el Estadio Jalisco.