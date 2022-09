'Tano' Ortiz y su récord de victorias consecutivas en América: "Yo no he logrado nada"

“Va a ser una frase reiterada, pero no me estoy fijando si consigo o consiguen, no soy de esos entrenadores, yo me fijo en el día en el día, a mí me preocupa más otras cosas que ver con respecto a si se ha logrado o no en un partido. Los que lo han logrado son los jugadores, yo no he logrado nada, yo estoy para entrenarlos día a día, que ellos puedan entender lo que gira en torno a mi cabeza”, sentenció en conferencia de prensa tras el duelo de la Jornada 13 en el Estadio Azteca.