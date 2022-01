Stoichkov tunde a Pizarro y sus transferencias: “45 millones a la basura”

“Ya ha pasado mucho tiempo, seguimos esperando a Rodolfo Pizarro, sabemos que es un muy buen futbolista, que tiene calidad, pero juega cuando él quiere. Esos números que dio Hristo, es de un jugador que debería estar en Europa jugando, ¿cuánta plata han desechado por este futbolista? Y me parece que él no se da cuenta, no sé hasta qué punto Monterrey le va a dar oportunidad para que vuelva a desarrollar o mostrar su talento”, indicó.