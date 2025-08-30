    Futbol

    ¡Sorprende a Israel Reyes el no ser convocado al Tri, por Aguirre!

    El futbolista del América se presenta ante Pachuca con una curación en la ceja, por golpe durante los entrenamientos.

    Por:
    Redacción.
    Video ¡Israel Reyes sufre choque y recibe puntadas en la ceja!

    América juega ante Pachuca a puerta cerrada y uno de los temas que salió durante la transmisión del partido fue Israel Reyes, quien apareció con una curación en su ceja producto de un fuerte impacto que se produjo durante los entrenamientos.

    Gibrán Araige, reportero de TUDN, explicó que el jugador de las Águilas está medio afectado por no ser convocado a la Selección Mexicana en la próxima Fecha FIFA por el técnico Javier Aguirre.

    Reyes había sido un futbolista constante en las convocatorias del ‘Vasco’ incluso estuvo presente en la pasada Copa Oro y le extrañó el no entrar en el último llamado.

    Israel se convirtió en un jugador que te podría jugar como defensa central, lateral, medio de contención.

    José Juan Purata, de Tigres, fue el elemento que podría ocupar el sitio de Israel Reyes.


    Relacionados:
    FutbolIsrael ReyesMéxicoAmérica

