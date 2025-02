Sergio Ramos ya fue presentado como nuevo refuerzo de Monterrey de cara al Clausura 2025 de la Liga MX y, a pesar de sus logros, manifestó no considerarse como el mejor defensor de la historia.

“Bueno, ahí cada uno es libre de opinar lo que quiera, para gustos los colores y entiendo que a algunos les pueda gustar más Maldini, Baresi, Beckenbauer… pero ya sólo estar ahí en el trono con ese tipo de jugadores (es un honor). Yo siempre me he considerado una persona que vive para y por el futbol, que intenta rendir y siempre he querido ser el mejor en mi posición”, inicio diciendo Ramos.