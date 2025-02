Sergio Ramos no descarta llegada de más figuras del Real Madrid a Rayados

Sergio Ramos, que fue presentado este domingo como nuevo refuerzo de Rayados a l frente de la afición y la prensa, No descartó la llegada de más jugadores figuras del Real Madrid al conjunto del Monterrey.

"Pensaba en que lo peor que me podía pasar era quedarme en casa con mi familia. Ninguna oferta presentaba todos los requisitos y Monterrey los tenía. En esta última etapa busco un equilibrio famliar y ahora me fijo en cosas que antes no hacía. Lo económico fue el menor problema", comentó.