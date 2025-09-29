    Monterrey

    Sergio Ramos se aventura y se adueña del Río Ramos en Monterrey

    El capitán de Rayados se desconectó del futbol y tuvo momentos de aventurero en un río.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video ¡Un capítulo más! Sergio Ramos es un survivor en Monterrey

    Sergio Ramos, capitán de Rayados tuvo un momento de esparcimiento fuera de los campos de futbol y lo mostró todo en sus redes sociales.

    El defensa español terminó ensangrentado en su último partido con Monterrey ante Santos Laguna, duelo en el que también le anularon dos goles.

    Durante su día libre, Ramos se fue a la aventura y visitó el Río Ramos, ubicado en Nuevo León, a través de su cuenta de Instagram, mostró cómo vivió un día en la naturaleza y se adueñó del lugar.

    De la misma forma, el jugador campeón del mundo con España, criticó duramente al arbitraje del futbol mexicano tras quitarle los goles ante los laguneros.

    Desde su llegada a México, Sergio se adaptó raídamente al país y a la Liga MX, en la que ha sido parte importante en la zona baja del equipo y se ha convertido en goleador de la Pandilla.

    Hasta la Jornada 11, Rayados comparte el liderato del Apertura 2025 de la Liga MX con Toluca, ambos acumulan 25 puntos, para la siguiente fecha visitarán a Xolos de Tijuana.

    Video ¡Ramos se pronuncia tras la dura patada que lo dejó ensangrentado!

