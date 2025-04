Luego de una derrota más del América, ahora ante Monterrey , Sebastián Cáceres dejó claro que al interior del plantel no hay dudas, que todo está en lo que la prensa dice.

"Creo que las dudas se las ponen solo ustedes porque no hay mayor demostración que lo que pasó el torneo pasado, si con eso no queda claro de lo que es capaz este equipo, ahorita están haciendo un buen análisis de las cosas".

De cara al duelo ante el Mazatlán, el central de las Águilas comentó que no deben darlos por muertos a pesar del momento que viven.

Sobre la eliminación sufrida ante Cruz Azul en la Concacaf Champions Cup , Cáceres advirtió que no se les puede juzgar por ese encuentro solamente, ya que no siempre las cosas se dan de forma positiva.

"No se basa en un solo partido ese hecho, no conseguimos ganar ese partido, quedamos eliminados, pero siempre el equipo ha intentado hasta el final, siempre ha dejado todo para lograr los objetivos y a veces no se logra".