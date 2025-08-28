"Se nota más el pique": Desde América confiesan al rival al que más gustan ganar
Este es el rvial al que Dagoberto Espinoza confiesa que le gusta ganar más por lo que se vive actualmente en ese Clásico.
Dagoberto Espinoza, jugador del Club América, confesó que las rivalidades que tienen las Águilas en los Clásicos son intensas, aunque reconoció al equipo 'favorito' a ganarle cada vez que se enfrentan.
En entrevista exclusiva con Julio Ibáñez, reportero de TUDN, el juvenil señaló que es con Cruz Azul en donde las Águilas protagonizan el Clásico que, a su parecer, tiene "más pique", al menos en la actualidad y por la situación de cada uno de los clubes.
"Yo creo que Cruz Azul (es al que más disfruta ganarle), no me ha tocado ahora jugar contra ellos, pero es una muy buena rivalidad entre nosotros, el ganarles es muy satisfactorio, muy placentero, es un equipo muy agresivo, siempre quiere ganarnos, todos, pero más ellos, se nota más el pique contra ellos", dijo Dagoberto Espinoza.
A pesar de eso, el lateral también tuvo palabras especiales a Chivas, el rival que consideró como el más fuerte para América desde un punto de vista histórico.
"Creo que es el máximo rival del América históricamente, siempre hay un enganche contra ellos de querer ganar, siempre querer hacerlo mejor, son partidos para la afición, para el cuerpo técnico, nos gusta ganar también".