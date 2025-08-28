Video La sorprendente respuesta desde el América sobre a quién disfrutan ganarle más

Dagoberto Espinoza, jugador del Club América, confesó que las rivalidades que tienen las Águilas en los Clásicos son intensas, aunque reconoció al equipo 'favorito' a ganarle cada vez que se enfrentan.

En entrevista exclusiva con Julio Ibáñez, reportero de TUDN, el juvenil señaló que es con Cruz Azul en donde las Águilas protagonizan el Clásico que, a su parecer, tiene "más pique", al menos en la actualidad y por la situación de cada uno de los clubes.

"Yo creo que Cruz Azul (es al que más disfruta ganarle), no me ha tocado ahora jugar contra ellos, pero es una muy buena rivalidad entre nosotros, el ganarles es muy satisfactorio, muy placentero, es un equipo muy agresivo, siempre quiere ganarnos, todos, pero más ellos, se nota más el pique contra ellos", dijo Dagoberto Espinoza.

A pesar de eso, el lateral también tuvo palabras especiales a Chivas, el rival que consideró como el más fuerte para América desde un punto de vista histórico.