El Clásico de México sacudirá a los Estados Unidos tras darse a conocer que América y Chivas se enfrentarán en partido amistoso como parte de la pausa por la Fecha FIFA de octubre.

Los equipos de la Liga MX hicieron oficial el partido que se disputará el próximo sábado 11 de octubre en el State Farm Stadium de Phoenix, Arizona en punto de las 8pm, hora del centro de México, 10pm del ET y 7pm del Pacífico de la Unión Americana.

Se trata de la tercera ocasión que Chivas jugará en dicha ciudad tras sus visitas en 2016, cuando enfrentó a Pachuca en el Chae Field, y en 2006 cuando se midió ante América en el mismo inmueble en el que jugará en octubre.

La preventa para el partido inicia el martes 26 de agosto a las 10am, hora del centro de México, mientras que la venta general se llevará a cabo el 28 del mismo mes.

América y Chivas se enfrentarán previamente, como parte de la Jornada 8 del Apertura 2025 de Liga MX, a mediados de septiembre en el Estadio Ciudad de los Deportes.

DIRECTIVA DE CHIVAS RESALTA CLÁSICO NACIONAL EN PHOENIX

Javier Mier, Director Deportivo de Chivas , y Jon Sheiman, vicepresidente ejecutivo de Unified Events, hablaron de la importancia de la presencia del Clásico de México en una ciudad como Phoenix.

"Después de casi una década sin venir a Phoenix, estamos muy contentos de regresar para disputar un Clásico de México y hacerlo con un partido de esta relevancia para reencontrarnos con nuestra afición en Estados Unidos nos llena de orgullo y nos motiva al máximo.

"Estoy seguro de que ese día se vivirá una jornada inolvidable, la que esperamos culminar con una buena actuación futbolística y por supuesto con un triunfo, que es lo que siempre se merece la Nación Rojiblanca.

"En el mundo del fútbol, pocos encuentros son más emocionantes y destacados que El Clásico de México. Nos entusiasma traer este evento a State Farm Stadium y brindarles a los aficionados de Arizona apasionados del fútbol la oportunidad de animar a sus héroes en persona”,