Santiago Baños , director deportivo de América , aseguró que por el momento no existen ofertas por Álvaro Fidalgo luego de los rumores de su salida del conjunto de las Águilas.

“Hay que decir las cosas como son, fue una propuesta de Santiago Solari, él lo había tenido en las fuerzas básicas del Real Madrid y la verdad que estaba abandonado en un equipo de segunda división y no tenía participación, pero el equipo en el que estaba lo quería vender a fuerza entonces fue una negociación bastante complicada, pero al final se logró el préstamo con opción compra y bueno al año siguiente pudimos comprarlo y hoy, no sale, no tenemos ninguna oferta por él y la idea es que continue dentro del club y esperemos tenerlos mucho tiempo aquí”, indicó Santiago Baños.