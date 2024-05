Fidalgo: "Me llama trascender en Europa, pero si me quedó seré feliz"

"En el verano me sentaré con la directiva, para nada está hecho que me vaya, sigo firme aquí, todo mundo sabe lo que siento por el club, me encantaría seguir haciendo historia, me llama trascender en Europa, pero no tengo ninguna de las dos decidida, lo pensaremos y si me quedo aquí seré la persona más feliz del mundo", comentó para los micrófonos de TUDN tras ganar el Bicampeonato con América.