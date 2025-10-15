Video ¿Qué? Fidalgo le da un raspón a una leyenda del América

Álvaro Fidalgo se ha convertido en uno de los ídolos y referentes del americanismo tras el tricampeonato, y durante una dinámica realizada por el propio América el futbolista lanzó un dardo a otro ídolo de las Águilas que encendió las redes sociales.

La dinámica consistía en que Fidalgo tenía que adivinar el nombre de algunos jugadores y describirlos, y cuando apareció la imagen de Daniel Brailovsky el mediocampista elogió al argentino, aunque le dio un raspón al ‘Ruso’ luego de que el exjugador lo criticara en algún momento.

“La verdad me dijeron que era un grandísimo jugador, que sin duda es de lo mejor que hubo en la historia del América, tengo mucho respeto a las leyendas, más allá de que no hable bien de mí, pero me dijeron que es uno de los mejores de la historia”, afirmó Fidalgo.

Tras estas declaraciones de Fidalgo, en redes sociales se viralizó una crítica del ‘Ruso’ Brailovsky hacia el jugador del América tras el título del Apertura 2023 donde señaló que fue un jugador nulo.

“La realidad, fue uno más en la cancha. Para mí hubo por lo menos nueve futbolistas que jugaron mejor que él, apareció en una sola jugada cuando el equipo iba ganando… para mí no fue figura”

“ Para mí no fue ese tipo que cuando juega contra equipos chicos termina sobresaliendo… fue prácticamente nulo, no me lo vayan a poner como figura el día de hoy”, mencionó Brailovsky en su momento durante un programa de televisión.