Rodrigo Aguirre revela la clave para su buen arranque con el América

“Es lo lindo de este deporte. En realidad nada es casualidad, nada es tan fácil como parece desde afuera porque si me preguntas ‘qué hiciste distinto’ yo te diría que nada, incluso te diría que hice menos y vino más ”, manifestó el charrúa.

“Quizás era el momento de bajar un poco y ponerme bien físicamente que era lo que me faltaba porque no había tenido una pretemporada. Entonces lo tomé por el lado positivo…bajamos un poco para arrancar al cien y así me siento, preparado ya”, agregó Aguirre.