"Hace cuatro o cinco periodos de pases que lo estamos buscando, era la debilidad de Pablo Bengoechea. Yo voy como la gotita de agua, voy a Valverde, Josema, Aguirre, a todos, alguna te saldrá y alguna no".

"No (he hablado con él), porque no corresponde. Hoy tiene un club. Le mandé uno (mensajito) vía a un compañeros de selección".